Sonetti: “Atalanta perde qualcosa senza Zapata. Difficoltà Ikoné? Vi spiego”

I pericoli del match con l'Atalanta e le difficoltà di Ikoné secondo Nedo Sonetti

L'ex allenatore Nedo Sonetti ha analizzato a 30° minuto in onda su Italia 7 del momento viola: "Affrontare l'Atalanta è sempre molto difficile, ti attaccano da tutte le parti e ti marcano a uomo in tutte le zone del campo. Se trovano una squadra che regge l'urto alla loro veemenza si riesce a sopperire, altrimenti sono guai. La Fiorentina deve fare una guerra domenica, altrimenti saranno problemi ma senza Zapata però non è una squadra che può esprimersi pienamente".