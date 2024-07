SONDAGGIO VN – Milenkovic il sacrificabile per fare cassa. Mossa corretta?

Negli ultimi giorni crescono le voci legate al futuro di Nikola Milenkovic: per molti è il sacrificabile per fare mercato. Voi siete d'accordo?

Nikola Milenkovic potrebbe essere il giocatore sacrificabile della Fiorentina per poi andare a lavorare sul mercato. Il centrale serbo, anche se reduce da alcune stagioni non all'altezza delle aspettative, arriva da un grande Europeo e con il ritorno alla difesa a tre di Palladino potrebbe veramente fare la differenza. Se ricordate, le sue migliori stagioni in maglia viola le ha giocate proprio da braccetto di destra. Quindi la domanda che molti si fanno pare scontata: è veramente il caso di venderlo?