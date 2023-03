SONDAGGIO VN – Fiorentina, tre strade per l’Europa. Quale preferite?

Siamo quasi ad aprile e la Fiorentina, abbastanza sorprendentemente per come era iniziato la stagione, è ancora in corsa su tutti i fronti. Il sogno è quello di poter finalmente riportare a Firenze un trofeo, l'obiettivo è quello di centrare di nuovo la qualificazione europea. Le due strade coincidono in larga parte, dato che la Fiorentina ha a disposizione tre strade per poter tornare in Europa. Fra campionato, Coppa Italia e Conference, voi quale preferite? Rispondete al nostro sondaggio!