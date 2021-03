Sondaggio per S.Inzaghi, Commisso pronto ad offrire un ingaggio da top: il punto

Il Corriere dello Sport in edicola oggi analizza il futuro di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio il cui rinnovo è in sospeso. Il quotidiano racconta che fino a metà aprile non ci dovrebbero essere particolari novità, ma che fino ad allora Inzaghi non prenderà in considerazioni proposte diverse da quelle del suo attuale club. Poi subentreranno le altre pretendenti. Il sondaggio della Fiorentina – scrive ancora il giornale – è reale. Commisso può arrivare a offrirgli 4 milioni. Il Napoli ha pensato a lui in passato e potrebbe rifarlo. Anche la Lazio valuta eventuali sostituti: si pensa a Gattuso, all’ex viola Sinisa Mihajlovic mentre i sogni sono Allegri e Sarri.

