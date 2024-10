SONDAGGIO VN – Quarta riuscirà a riprendersi il posto da titolare?

L'ascesa del Chino, Lucas Martinez Quarta, durante le ultime stagioni è stata forse il più grande simbolo di quello che è stato il triennio-Italiano. Il famoso "centrale che agisce da mediano", in questo caso anche da prima punta. Quarta, infatti, arriva alla rete per ben 8 volte solo nella scorsa stagione, dimostrando un innato fiuto del gol e diventando un vero e proprio punto di riferimento per la Fiorentina. La difesa a 3 di Palladino sembrava cadere a pennello per lui, con meno compiti difensivi e più propensione offensiva. Nelle prime uscite, si è dimostrato, però, tutto un altro mondo. Ora di nuovo il passaggio alla difesa a 4 può essere per lui un occasione per riprendersi il posto in un modulo a lui congeniale. L'ascesa della coppia Comuzzo-Ranieri lo ha messo in ombra. Si attende anche il ritorno di Pongracic, dunque un altro nome che potrebbe farlo scivolare nelle gerarchie (considerando anche l'ingente somma spesa per il croato). Il rinnovo fino al 2028 è stata per l'argentino una scelta sbagliata? Il Chino, dalla sua è sicuro (QUI TUTTE LE SUE DICHIARAZIONI):