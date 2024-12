SONDAGGIO VN – Martinez Quarta verso il River. Giusto l’addio del “Chino”?

Potrebbero essere le ultime ore di Martinez Quarta in viola prima del ritorno al River. Per l'argentino il bilancio di questi anni è positivo o negativo?

Sono ore caldissime per il ritorno di Lucas Martinez Quarta al River Plate. Potrebbe chiudersi dopo quattro anni e mezzo, 140 partite e 15 gol l'esperienza viola del difensore argentino. Leader, capitano, anche goleador, ma anche protagonista di errori in fase difensiva, il difensore col passare dei mesi ha perso posizioni nelle gerarchie di Raffaele Palladino, e nella giornata di ieri c'è stata l'accelerata verso il trasferimento ai Millonarios. Cosa ne pensate della cessione di Martinez Quarta? Per votare potete cliccare una delle due opzioni nel box sottostante.