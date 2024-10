SONDAGGIO VN – De Gea capitano, si o no? I lettori si dividono. Ecco i risultati

David De Gea è sicuramente il giocatore che impressionato di più in questo avvio di campionato. Nonostante un anno di stop si è già mostrato decisivo tra i pali e un vero e proprio leader all'interno dello spogliatoio. Il nuovo assetto difensivo di Palladino esclude, almeno per il momento, Biraghi e Martinez Quarta dai titolari; da qui la necessità di trovare qualcuno a cui far indossare la fascia. Perciò abbiamo chiesto a voi il vostro parere sul far indossare la fascia di capitano proprio al portiere ex United e Firenze si è divisa in due: 50,43% per il SI mentre i contrari a questa scelta sono il 49,57%.