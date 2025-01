SONDAGGIO – Fiduciometro Palladino: quanto ci credono i lettori di VN?

Sono solamente due i punti ottenuti dalla Fiorentina nelle ultime sei partite di campionato. La sconfitta con il Napoli poteva starci, ma adesso le cose lasciate per strada con Udinese, Monza e Torino iniziano a pesare, soprattutto per Raffaele Palladino. Sicuramente la gara contro la Lazio del prossimo weekend potrebbe rivelarsi chiave, sotto vari punti di vista. I nomi di un possibili sostituto per la panchina cominciano a ronzare su Firenze, anche se l'attuale tecnico viola si sente tutta la fiducia della proprietà addosso. Voi cosa fareste?