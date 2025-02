SONDAGGIO – Che voto date al mercato della Fiorentina?

Si è conclusa la sessione di calciomercato invernale 2024/25 e la Fiorentina è stata molto attiva sia in entrata che in uscita. Un'altra mini-rivoluzione, dopo quella corposa avvenuta in estate, che ha visto alcuni senatori (Biraghi, Quarta, Sottil e Kouamè) salutare, insieme a Kayode e Ikonè. Sono arrivati Fagioli, Marì, Folorunsho, Zaniolo, Ndour. Come giudichi questo mercato? Che voto daresti nel complesso? Vota il sondaggio!