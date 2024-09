Rilanciare Ikonè? I tifosi si dividono. Vota il nostro sondaggio su instagram

"Palladino è innamorato di Ikonè. Speriamo che si sblocchi una volta per tutte". Le parole pronunciate da Daniele Pradè hanno riacceso il dibattito tra i tifosi viola. Vale ancora la pena insistere su Ikonè? Ci sono margini perchè il francese sbocci in maglia viola o avete finito le speranze? E' questo il tema del sondaggio che abbiamo lanciato ieri sera in una storia instagram della pagina Violanews. E dopo i primi 2000 voti, si sta verificando un testa a testa molto equilibrato: al momento siamo al 48% che ci crede contro il 52% ormai disilluso. E tu da che parte stai? Clicca e vota qui