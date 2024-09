Graziani: “Due punti persi? Stupito da parole Palladino. Fatto poco per vincere”

Negli studi di Rtv38, l'ex viola Ciccio Graziani ha commentato così lo scialbo 0-0 tra Empoli e Fiorentina: "Oggi c'era un po' di confusione, non ho visto una Fiorentina competitiva per i giocatori che Palladino ha a disposizione. La partita è stata noiosa, tanto giro palla e poche occasioni. Kouamé in quel ruolo lì non lo vedo, non è ne carne ne pesce. Più volentieri ci metto Parisi lì che può saltare l'uomo. Colpani è durato un quarto d'ora, poi non è stato produttivo. Palladino ha detto due punti persi, ma cosa ha fatto per vincere la partita? Quale atteggiamento è piaciuto al mister? Non hai mai calciato in porta.