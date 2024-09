FAI L’ALLENATORE: scegli l’attaccante

Approfittando di questa settimana di sosta abbiamo iniziato una serie di sondaggi per capire quale sarebbe la formazione preferita dai nostri lettori. Come portiere l'89% di voi ha scelto David De Gea come mentre i tre difensori sono proprio quelli che Palladino considera i titolari: Quarta, Ranieri e Pongracic in ordine di preferenza. Poi sono stati scelti i laterali di centrocampo e non ci sono state sorprese con Gosens a sinistra e Dodò a destra, poi è stata la volta dei centrocampisti centrali e sono stato scelti Adli e Bove Ieri poi è stata la volta degli 8 trequartisti a disposizione di Palladino per soli 2 posti in squadra: Gudmundsson è stato scelto da quasi tutti alle sue spalle troviamo Colpani seguito da Beltran. Oggi ultimo atto con Kean nettamente favorito sullo stesso Beltran e Kouamé.