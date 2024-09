FAI L’ALLENATORE – Scegli i due trequartisti

Approfittando di questa settimana di sosta subito dopo il mercato della Fiorentina abbiamo iniziato una serie di sondaggi per capire quale sarebbe la formazione preferita dai nostri lettori. Come portiere l'89% di voi ha scelto David De Gea come mentre i tre difensori sono proprio quelli che Palladino considera i titolari: Quarta, Ranieri e Pongracic in ordine di preferenza. Poi sono stati scelti i laterali di centrocampo e non ci sono state sorprese con Gosens a sinistra e Dodò a destra. Ieri il sondaggio ha visto Adli e Bove trionfare come centrali di centrocampo, essendo stati i più scelti da voi lettori. Oggi su il sipario sui 7 trequartisti a disposizione di Palladino per soli 2 posti in squadra. Kouamé e Beltran compariranno anche domani nell'ultimo sondaggio sull'attaccante essendo giocatori che possono occupare entrambe le posizioni.