Solidarietà per i Viola arrestati. Tifosi in silenzio a Enschede

Sono 26 i tifosi Viola arrestati a Enschede dopo gli scontri della vigilia di Twente-Fiorentina. E gli ultras gigliati hanno deciso di mostrare solidarietà ai supporter trattenuti in caserma. Coloro che sono arrivati in Olanda hanno infatti deciso di rimanere in silenzio per i primi 26 minuti della gara col Twente. Esattamente un minuto per ogni tifoso fermato.