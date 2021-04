Sofyan, ora o mai più: l’aria “di casa” per rilanciarsi

Il centrocampista visto finora in maglia viola sembra solo un lontano parente di quello ammirato con Juric al Verona

In questo stadio si è imposto all'attenzione di tutti, come uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Sofyan Amrabat torna stasera al Bentegodi per la prima volta da avversario e la speranza è che "l'aria di casa" gli faccia ritrovare qualche certezza perduta. Con la maglia della Fiorentina il marocchino non è riuscito, se non in qualche partita, ad esprimersi sui livelli di Verona. Il fattore Juric ha senz'altro inciso e, al contrario, l'ambiente viola ha pesato in negativo. Qualcuno l'ha definita una maledizione, non esageriamo, ma sta di fatto che quasi tutti i giocatori che negli ultimi 2-3 sono passati da Firenze, hanno incontrato delle difficoltà.