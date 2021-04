Di Gennaro su Verona-Fiorentina: “Se i viola perdono, si mette male”

Le parole dell'ex viola, che ha vestito anche la maglia del Verona (vincendo uno scudetto)

Doppio ex di Verona e Fiorentina, Antonio Di Gennaro ha detto a tmw radio: "Col Verona devi giocare con una certa intensità, non so se la Fiorentina ha i ritmi adatti per farlo. Quando vivi questi momenti, oltre all'aspetto del gioco deve uscire quello caratteriale. La Fiorentina non è abituata a lottare per retrocedere. Ci sono diverse squadre che non sono tranquille, ci sono scontri diretti importanti. Se perde stasera, con la Juve a Firenze sarà problematico".