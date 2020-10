La separazione tra Maurizio Sarri e la Juventus sta per essere formalizzata anche dal punto di vista contrattuale. L’allenatore, esonerato lo scorso agosto dopo l’eliminazione in Champions League della Juventus, ha proseguito in questi giorni l’interlocuzione col club bianconero. Colloqui che – secondo Sky Sport – dovrebbero portare all’accordo per una risoluzione consensuale del contratto. La giornata di venerdì è indicata come quella decisiva per raggiungere un’intesa complessiva, per questo sono in programma nuovi contatti. Una volta risolto il contratto, Sarri sarà libero di accettare eventuali offerte, in Italia o all’estero.

