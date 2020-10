Ziliani sgancia la bomba: “Sarri alla Fiorentina e Mancini alla Juve”

Il giornalista Paolo Ziliani, un passato a Mediaset e un presente al Fatto Quotidiano, su twitter lancia una clamorosa indiscrezione che intreccia le questioni di casa Fiorentina e Juventus: “Solo a luglio sarebbe apparsa una follia. E invece, fine ottobre. Sarri (cacciato ad agosto) risolve con la Juve per andare alla Fiorentina. E siccome la panchina di Pirlo, suo sostituto, già cigola sinistramente, ecco il c.t. Mancini pronto per coronare il suo sogno bianconero”. Iachini può davvero saltare? Al momento non ci risulta, ma molto dipenderà anche dalle prossime partite con Roma e Parma.