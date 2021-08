Sky Sport: offerte milionarie per Vlahovic, ma Commisso per ora resiste

La situazione

Al momento il presidente viola Rocco Commisso resiste dinanzi all'offerta milionaria dell'Atletico Madrid (50 milioni più altri 10 di bonus e il 20% sulla futura cessione). Sul fronte rinnovo non ci sono novità: manca la firma. La clausola da 80 milioni non è stata accettata, così come il club viola non accetta alcune condizioni poste dall'entourage del serbo, come mandato esclusivo sulla cessione e percentuale sulla vendita.