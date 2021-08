L’incredibile diventa realtà: Borja Valero al Centro Storico Lebowski

Giocherà in Eccellenza

Il centrocampista spagnolo aveva annunciato il ritiro dal calcio giocato lo scorso 30 giugno dopo la fine del contratto con la Fiorentina. Dopo poche settimane era nata la suggestione, che adesso è diventata realtà. Dopo un'intera carriera nei professionisti, Borja Valero scende tra i dilettanti, in Promozione, per vestire la maglia grigionera della società fiorentina. Domani si avranno maggiori dettagli, anche per capire il ruolo, in campo e fuori, dell'ex viola.