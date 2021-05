Siviglia: “Per la Lazio crocevia Champions. Viola? Iachini ha ridato stimoli”

Il commento in vista di Fiorentina-Lazio

"Per la Lazio la partita di stasera rappresenta un crocevia per la Champions League, come per la Fiorentina può valere la fine del discorso salvezza. Iachini nell’ultimo periodo ha dato una scossa alla squadra che ha risposto bene. Vedere la Fiorentina così in basso con un parco giocatori così importante, può essere un punto per ripartire. Perché i giocatori ci sono. Quella di stasera può essere una sfida affascinante, entrambe hanno le armi per farsi del male. Difesa viola? La differenza la fa la compattezza della squadra, non il singolo reparto. La capacità di sapersi difendere e lasciare poco spazio agli avversari. Gli attaccanti della Lazio sono molto forti, abili nelle ripartenze e nell’entrare in aria di rigore con delle triangolazioni. Allenatore? Non mi sarei aspettato questa scelta di Prandelli di mollare anche se rispettabilissima. Evidentemente qualcosa non lo stimolava più, poi anche la tanta pressione l’hanno portato a fare un passo indietro. Iachini ha ridato uno stimolo importante. Deve continuare ad incidere per tirare fuori il meglio della squadra fino all’ultima giornata poi vedremo cosa accadrà… Nell’aria c’è un cambio alla guida tecnica."