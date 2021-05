La probabile formazione: Iachini cerca continuità, confermato l’undici di Bologna

Tutti i quotidiani sono d'accordo

Nessun dubbio per i quotidiani riguardo la formazione viola che questa sera affronterà la Lazio nell'anticipo delle 20:45. La sfida con i biancocelesti dà il via ad una settimana caldissima, tre sfide in sette giorni, in cui la Fiorentina si giocherà una fetta decisiva della salvezza. Per cercare punti importanti contro la corazzata di Simone Inzaghi, Iachini dovrebbe confermare l'undici sceso in campo la scorsa settimana contro il Bologna. In difesa confermata la linea a tre con Caceres,Milenkovic e Pezzella, con Quarta che dovrebbe partire ancora dalla panchina. Niente esclusione eccellente, quindi, per il capitano viola quindi, per cui lo stesso Iachini ha speso parole al miele ieri in conferenza stampa. A centrocampo l'escluso sarà ancora una volta Castrovilli. Mentre sulle fasce, complice anche la squalifica di Igor, conferme per Venuti e Biraghi. In attacco sarà Ribery, che ha recuperato dal fastidio accusato ad inizio settimana, a fare coppia con Dusan Vlahovic.