Sito ufficiale Juve: “Fiorentina cantiere aperto, difesa fragile e pressing poco efficace”

Sul sito ufficiale della Juventus c’è una sezione intitolata “OppositionWatch” nella quale si descrive il prossimo avversario dei bianconeri. Nell’articolo di oggi sulla Fiorentina, vengono snocciolati i cambiamenti avvenuti in estate con le tante operazioni sia in entrata che in uscita e ci si sofferma su Franck Ribery, definito il grande colpo dell’estate viola. Curioso che il canale ufficiale della Juve si addentri anche in alcune considerazioni tecniche, ecco alcuni passaggi:

“Un cantiere ancora aperto così si può definire la Fiorentina di Vincenzo Montella in questa stagione. In questo inizio campionato, due partite e due sconfitte sembrano confermare le grandi difficoltà del 2018/19. I tanti arrivi e le molte partenze, fanno della Viola una squadra dalle buone potenzialità ancora non espresse. Innanzitutto la fase di non possesso non riesce ad essere ancora efficace come quella di possesso. (…) Una difesa spesso molto alta e senza l’adeguata protezione del centrocampo, lascia diversi spazi agli attaccanti avversari, mentre il pressing alto (voluto da Montella) non riesce per ora a trovare nei tre attaccanti la giusta efficacia. La maggior intesa del reparto d’attacco formato per ora da Chiesa, Sottil e Boateng con il possibile ingresso di Ribery, potranno risolvere alcuni dei problemi di Montella, che però dovrà lavorare principalmente sulla fase difensiva per sperare di poter giocare una stagione più tranquilla di quella passata”. E MONTELLA FINISCE TRA I FLOP DI INIZIO STAGIONE (CON UN ALTRO VIOLA)