Flop di inizio anno: fra Dybala e Koulibaly spuntano anche Chiesa e Montella

Il Corriere della Sera in edicola oggi propone un articolo sui flop della Serie A in questo avvio di stagione. Hanno deluso Piatek del Milan ma anche Koulibaly del Napoli così come Dybala della Juventus. Nel sunto del pezzo che vi proponiamo, il passaggio su Chiesa e Montella, ritenuti anche loro due che hanno avuto una falsa partenza:

Proprio la Fiorentina è il vero buco nero di questo inizio di campionato. Il caso è Federico Chiesa. Ha dato segni di risveglio nell’ultima partita della Nazionale con la Finlandia, prima è stato molto al di sotto delle sue possibilità (…). Sempre a Firenze è già poco salda la posizione del tecnico, Vincenzo Montella. Non ha ancora vinto una partita (eccetto quella di Coppa Italia contro il Monza) da quando è tornato sulla panchina viola (…). Da tutti è indicato come l’anello debole, un cambio di rotta è necessario perché altrimenti sarà lui a pagare.

