Sindaco Prato: “Stadio Fiorentina? Non si farà a Prato. Ho incontrato Barone, vi racconto”

Matteo Biffoni, sindaco di Prato, ha parlato a Radio Bruno:

Stadio Fiorentina? Comune e Fiorentina troveranno lo spazio. Ho parlato a lungo con Joe Barone ma non per lo stadio. Lui è americano, ha campito che al di là delle questioni di campanile c’è una città come la nostra che non ha una squadra: il Prato 1908 naviga in cattive acque. Siamo un grande bacino di utenza, la Fiorentina ha intenzione di crescere anche verso la nostra zona. Gli americani hanno una mentalità diversa, le questioni di campanile le concepiscono meno. Molti cittadini di Prato tifano per la Fiorentina ma ce ne sono altri che tifano per altre squadre.