Sindaco Certaldo: “Fiorentina-Napoli per noi come un derby, c’è rumore in città”

Cucini su Spalletti: "Gli manderò un messaggino facendogli un semplice in bocca al lupo. Poi ci risentiremo con più calma"

Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo e amico di Luciano Spalletti, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole sul rapporto con l'allenatore del Napoli e della prossima sfida al Franchi tra la Fiorentina e gli azzurri: "C'è un rumore diffuso in paese riguardo a questo avvenimento. C'è questo derby, Spalletti ha sempre mostrato vicinanza alla città e noi gli vogliamo bene come professionista e come uomo. Non abita a Certaldo ma è originario di qui, è facile vederlo nei bar e a partecipare a varie iniziative tra cui la Sagra della Cipolla quando non è impegnato per lavoro. Ha sempre mostrato grande disponibilità".