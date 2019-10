Sindaco Campi: “Stadio? In tre anni potrebbe essere tutto pronto. La decisione in un paio di mesi”

Il Sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Il centro sportivo è fondamentale, spero si faccia il più veloce possibile anche per lo stadio. Non siamo in competizione, ma a Campi le condizioni per realizzare uno stadio all’altezza ci sono tutte. Il comune è predisposto a riuscirci anche in tempi rapidi; nell’arco di sei mesi possiamo dare il permesso per iniziare i lavori e nei successivi tre anni potrebbe già essere tutto pronto. La decisione verrà presa a breve, in un paio di mesi visto che fino ad ora Commisso e Barone erano impegnati con il centro sportivo. L’area che noi abbiamo individuato dista 1 km dal comune di Firenze, sarebbe lo stadio della Fiorentina a Firenze.