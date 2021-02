Sindaco Bagno a Ripoli: “Commisso è entusiasta. Darà una svolta al mercato”

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno a proposito del centro sportivo gigliato:

Siamo a buon punto, la cantierizzazione è quasi ultimata. Nel mese di marzo inizierà il grosso dei lavori. Quando tornerà Commisso ad aprile verrà a vedere come procedono. Per Rocco il Viola Park è una parte importante della crescita del club, lì si alleneranno anche le squadre giovanili e diventerà la fucina di talenti viola. Il presidente ci crede moltissimo anche in virtù dei risultati sportivi. Il presidente darà una grande svolta anche sul mercato. L’avvio dei lavori gli ha dato entusiasmo che si riverserà anche sulla squadra e sulla campagna acquisti.