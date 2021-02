Sindaco B. a Ripoli ci ride su: “Viola Park prima della tramvia? A Commisso piace vincere facile”

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini a Lady Radio ha scherzato sulla battuto di Commisso che aveva spiegato di aver scommesso con lui sul Viola Park, opera che sarà finita prima della linea della tramvia affianco:

Il capolinea della tramvia sarà davanti al centro sportivo della Fiorentina. Viola Park pronto prima della tramvia? Era un ragionamento che con Commisso avevamo già fatto, anche con Nardella, Regione e città metropolitana. Quando è stato deciso Bagno a Ripoli per il centro sportivo si è valutato anche l’aspetto dei collegamenti. Ci sono le scuole superiori, lo scientifico sportivo che permetterà ai giovani di frequentare. Negli USA ci sono sistemi di collegamento funzionanti, è normale che Commisso si aspetti che l’opera sia realizzata. Poi (sorride ndr) gli ho detto che gli piace vincere facile: lui ha già iniziato il cantiere per il Viola Park, noi siamo alle prese con un ricorso per la tramvia. Comunque voglio rassicurare, con Nardella siamo convinti di quest’opera. Siamo a punto avanzato, dobbiamo solo chiudere il progetto esecutivo e speriamo di farlo entro la fine dell’anno. Il ricorso può rallentarci, non ci fermerà. È un obiettivo di basso livello.