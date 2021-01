Sindaco B. a Ripoli: “Commisso? Arrabbiatissimo per Napoli, ma ha sempre grande passione”

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, è intervenuto a Radio Bruno e ha parlato del suo incontro di ieri con Rocco Commisso:

Abbiamo fatto una riunione col presidente per chiarire gli ultimi dettagli del nuovo centro sportivo. Le cose stanno andando bene, lui è sempre molto attento e vuole partecipare. Ogni incontro con lui mi trasmette carica, mette il cuore in tutto quello che fa. Ha una passione smisurata. Napoli? E’ arrabbiatissimo, per non dire di peggio (sorride ndr). Si aspettava un altro campionato e risposte anche su temi extracampo. Dietro la rabbia però c’è la passione e questo mi rinfranca anche come tifoso. Ha voglia di investire e ripartire.