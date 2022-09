Sind. Bagno a Ripoli: “Viola Park? Eventuali ritardi sarebbero contenuti”

"Stiamo vedendo progressi per il Viola Park. Chi passa di lì può constatare che i lavori stanno andando avanti, anche rapidamente: si vedono cambiamenti giorno dopo giorno. Non conosco i tempi di costruzione, va chiesto alla Fiorentina. I ritardi, se ci fossero, saranno abbastanza contenuti: la costruzione di questa fantastica struttura è vicina alla fine. Ci stiamo lavorando. Abbiamo l'idea di avviare i cantieri quanto prima: le fasi di esproprio sono già in corso per avere l'area a disposizione. Sarà sicuramente realizzato prima del 2023. Dalla metà del 2023 sarà poi a disposizione tutto per la prima squadra. Il progetto è completo nel suo insieme".