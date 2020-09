Sind. Bagno a Ripoli: “Grande soddisfazione, a giorni il via libera definitivo per il nuovo CS”

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Nel bel mezzo del mercato è arrivata anche la bella notizia dell’ok dalla Conferenza dei Servizi sul nuovo Centro Sportivo (LEGGI). Intorno a metà ottobre avremo il via libera definitivo dopo il Consiglio Comunale. C’è grande soddisfazione per il nostro territorio, per la Fiorentina e per i suoi tifosi. La conferenza di oggi è stata il risultato del lavoro fatto in questo mese: abbiamo guardato al paesaggio, all’alta qualità di Bagno a Ripoli che poteva permettersi solo un progetto al top. La Fiorentina ha fatto davvero un grande investimento, sarà il suo fiore all’occhiello, il primo tassello di una grande crescita”.