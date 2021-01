Simutenkov: “Kokorin, gli servirà un mese per ambientarsi. Ruolo e spogliatoio? Ve lo racconto”

Igor Simutenkov non ha dubbi sulle qualità di Kokorin, l’attaccante classe ’91 che la Fiorentina ha prelevato dallo Spartak Mosca. L’ex attaccante di Reggiana e Bologna (ora collaboratore tecnico di Semak allo Zenit San Pietroburgo), raggiunto da Tuttomercatoweb.com, dice del suo connazionale:

Mi auguro che faccia bene perchè è davvero un gran giocatore. E’ anche un ragazzo semplice e tranquillo. Gli dico: buona fortuna. Credo che il ruolo ideale per lui sia quello della seconda punta ma là davanti può giocare dappertutto. Tempo per inserirsi? Spero entro un mese. Gli allenamenti sono ripresi da poco. Problemi extracampo? Ripeto, è semplicissimo e dentro lo spogliatoio si fa voler bene, non ha mai avuto problemi. Gli consiglio di concentrarsi sul lavoro e pedalare.