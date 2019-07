Simeone o Vlahovic? La Fiorentina ha la sua poltrona per due. E continua la caccia al bomber

La pazza idea si chiama Mario Balotelli, la realtà, però, è un’altra. Per ora gli attaccanti della Fiorentina sono Dusan Vlahovic e Giovanni Simeone. La sottolineatura non è casuale perché il reparto offensivo viola è destinato a cambiare. Basta avere pazienza. In conferenza stampa Vincenzo Montella è stato chiaro: serve un altro attaccante. Uno, per dirla in breve, che la butti dentro con regolarità. L’assenza di un bomber si è fatta sentire eccome la scorsa stagione. Vedremo su chi opteranno l’Aeroplanino e Daniele Pradè.

Con l’arrivo di un nuovo centravanti, uno tra il serbo e l’argentino lascerà la squadra gigliata, momentaneamente o a titolo definitivo. Negli Stati Uniti giocheranno contro avversari veri, contro difensori esperti e arcigni. L’occasione per mettere in crisi Montella è ghiotta, vietato lasciarsela sfuggire. Chi riuscirà a convincere l’allenatore, avrà più probabilità di restare a Firenze.

Sul mercato Vlahovic e Simeone vivono situazioni diverse. Il primo qualche richiesta ce l’ha, in particolare quella del Brescia di Cellino. Il secondo era stato accostato al Sassuolo prima che il club emiliano virasse su Ciccio Caputo.

Sembra Natale: la Fiorentina ha la sua poltrona per due. Regia di Vincenzo Montella.