Silenzio assoluto: nessun confronto società-squadra. E si fermano anche i social

Oltre al silenzio stampa, la società ha scelto il silenzio sia dentro che fuori dallo spogliatoio. Ci si aspetta che dalle parole si passi ai fatti

Potremmo definirlo "il gioco del silenzio" se non fosse che in questo momento c'è ben poco da scherzare in casa Fiorentina. Ma almeno stavolta si è scelto di non far finta di nulla e proseguire con il tran tran quotidiano. Già nell'immediato post partita del Mapei Stadium, il club viola ha annunciato il provvedimento del ritiro e del silenzio stampa. Niente conferenze stampa (almeno si evitano dichiarazioni paradossali come post Atalanta) ma silenzio totale a 360° a partire dai social, su cui la Fiorentina ha investito grandi sforzi in questi mesi. Gli ultimi post sui canali ACF instagram, facebook e twitter risalgono a 48 ore fa e sono diventati lo sfogatoio dei tifosi gigliati. E lo stesso vale per i profili dei giocatori. Un silenzio che a quanto filtra sarebbe regnato anche all'interno del ritiro, almeno nella giornata di ieri. Come riporta Radio Bruno, infatti, Rocco Commisso ha scelto di non recarsi di persona nell'albergo che ospita la squadra. Erano presenti i dirigenti, Barone e Pradè in primis, che non avrebbero però avuto nessun confronto o chiarimento con la squadra. Oggi i giocatori agli ordini di Iachini - che non parlerà nella classica vigilia - si concentrano sulla sfida di domani contro il Verona (Commisso ha assistito all'allenamento). Sperando che le parole lascino il posto ai fatti.