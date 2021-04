Giocato alla pari? No. Possesso, tiri, corner: i numeri sono schiaccianti

“Abbiamo giocato alla pari”. “C’era il sentore di poter vincere”. Le parole post partita di Pradè e di mister Iachini (guarda il video qui sopra) non trovano conferme nei numeri, oltre che nelle immagini di chi ha visto ieri Fiorentina-Atalanta. Le statistiche fornite dalla Lega Serie A parlano infatti di una partita a senso unico, ben più di quanto non dica il punteggio finale.

Possesso palla: 24’ e 54’’ (41%) per i viola, 35’ e 53” per i nerazzurri; tiri: 14 a 8 per la Dea (2 in porta per la Fiorentina, 9 per l’Atalanta); gli ospiti hanno creato 12 occasioni da gol, i padroni di casa 4; 8 i passaggi chiave fatti registrare dagli uomini di Gasperini, appena uno da quelli di Iachini. Emblematico il dato sui corner: zero per i gigliati, sei per Muriel & co e da uno di questi è arrivato il gol di Zapata. Passaggi riusciti: 503 a 396 a favore dell’Atalanta; passaggi nella trequarti: 111 a 67 per i bergamaschi. Infine le parate: 6 quelle di Dragowski, mentre Gollini non ha effettuato nessun intervento. Se non fosse stato per il portiere polacco, la partita sarebbe terminata in goleada.

Capitolo “bilanciamento offensivo”: i numeri relativi ad azioni d’attacco, tiri totali e occasioni da gol sono rispettivamente 29, 8 e 4 per la Fiorentina, 37, 14 e 12 per l’Atalanta.

Concludiamo con tre “testa a testa”, anche questi ripresi dal report della Lega Serie A. Fra i centrocampisti il duello è tra Bonaventura e De Roon: il primo ha fatto registrare 5 passaggi riusciti nella trequarti e 6 palloni giocati in avanti. 19 passaggi e 31 palloni, invece, per il secondo. In difesa è Pezzella contro Palomino. Le voci riguardano i duelli aerei vinti e i recuperi che sono, rispettivamente, 4 e 11 per il capitano viola, 7 e 17 per l’atalantino. Sostanziale parità tra Vlahovic e Zapata, autori entrambi di una doppietta. I tocchi del serbo nell’area di rigore avversaria sono stati 8, 10 quelli del colombiano.

Statistiche mortificanti che non fanno altro che testimoniare quanto la Fiorentina debba crescere per tornare nelle zone medio-alti di classifica. C’è da lavorare. Parecchio. E pensare che, paradossalmente, la formazione di Iachini è stata in partita sino alla fine.