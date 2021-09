Signori: “Vlahovic mi ha colpito. Può diventare un Batistuta… mancino”

La pesante investitura dell'ex attaccante

L'ex attaccante di Lazio e Bologna tra le altre, Beppe Signori, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb. Tra i temi toccati dal'ex bomber c'è, e non poteva essere altrimenti, Dusan Vlahovic. Queste le parole di Signori:

"Oltre ai soliti noti, è l'attaccante che mi ha colpito di più. Si aspettava che fosse così forte? Non così, all'inizio c'era scetticismo su di lui. Ora con le sue qualità può diventare molto molto forte. Può diventare come Batistuta? Sì, un Bati con il piede... sbagliato. Nel senso che l'argentino era destro e lui mancino. Ma questo non cambia la sostanza, resta fortissimo".