TMW: Vlahovic, la trattativa per il rinnovo si è arenata. Nessun passo avanti

Il rinnovo di Dusan Vlahovic a un punto morto. L'accordo sembrava ad un passo, poi la trattativa si è arenata secondo Tuttomercatoweb

Non ci sono ancora progressi per il rinnovo di Dusan Vlahovic. Come scrive Tuttomercatoweb.com, il lavoro ai fianchi di Rocco Commisso continua a non produrre passi avanti e la fumata bianca che sembrava vicina, non è ancora arrivata. Il procuratore del serbo, Darko Ristic, è stato più volte a Firenze ma l'auspicata firma sul contratto prima della ripartenza negli States del presidente viola difficilmente ci sarà.

Negli ultimi mesi ci sono stati contatti fitti fra l'entourage dell'attaccante e il club. Gli accordi sembravano in dirittura d'arrivo, dopo che Commisso sembrava deciso ad accontentare il ragazzo dal punto di vista economico - 4 milioni più bonus - poi la trattativa si è improvvisamente arenata. Non tanto per la clausola rescissoria quanto per le big alla finestra. E dunque la sensazione - secondo il portale - è che alla fine Vlahovic non rinnovi e che la Fiorentina, anche di fronte ad un'annata straordinaria dal punto di vista realizzativo, debba accontentarsi di 40-50 milioni. Sempre meglio che zero...