‘Sì’ alle Cascine, ‘no’ al centro sportivo sanificato: il paradosso coinvolge anche la Fiorentina

Ha il sapore della beffa, anzi: il retrogusto amaro del paradosso. Il Governo ha deciso: il 4 maggio via libera agli allenamenti degli atleti, ma solo per chi pratica discipline sportive singole. Chi invece appartiene ad una squadra deve aspettare il 18. Oppure? Oppure si veste in borghese e va a correre in un parco della città, come faranno le persone comuni per smaltire gli eccessi culinari della quarantena. Viene quasi da sorridere pensando al fatto che, per German Pezzella e gli altri, sia considerato più sicuro mescolarsi in mezzo ai tanti runner che affolleranno le strade per prepararsi ad un’ipotetica prova costume piuttosto che lavorare al chiuso (ma ben areato) del centro sportivo.

Da settimane ormai la Fiorentina ha provveduto a sanificare il centro sportivo Davide Astori. Tutte le aree sono state bonificate in vista della ripresa dei lavori. La Figc ha stilato un protocollo di sicurezza che però il Governo e soprattutto i responsabili sanitari non hanno ritenuto sufficiente (LEGGI QUI). E così fra una settimana Chiesa, Vlahovic e tutti gli altri dovranno aspettarne ancora due per tornare sul luogo di lavoro. Come tutti, la Fiorentina ha appreso ieri sera in diretta le nuove normative. E, ragionevolmente, continuerà a far lavorare i suoi giocatori ancora all’interno delle abitazioni. Allenarsi alle Cascine regala un bel panorama, altrettanto il parco dell’Albereta. Ma un conto è correre per passione, un altro per mestiere. E oggi per i giocatori non è il caso di rischiare contatti. E’ vero che si tornerà a correre nei parchi pubblici. Ed è anche vero che c’è la distanza di sicurezza di due metri da mantenere fra una persona e l’altra. Ma gli uomini non sono macchine programmata, chi può escludere che, anche solo per qualche secondo, un corridore non ne affianchi un altro?

Il movimento calcio, ragionevolmente, vuole evitare in ogni modo nuovi contagi. Se c’è una singola possibilità di ripresa del campionato sta qui, nella tutela totale della salute. Il sistema deciso però, nessuno si offenda, fa acqua da più parti. Forse sarebbe stato più sicuro far svolgere gli allenamenti già il 4 maggio a gruppi estremamente ridotti e distribuiti su più ore del giorno negli impianti dei club, ma così non è stato deciso. “Non c’è solo il calcio” tuonò Federica Pellegrini. Non è una gara, ma alla fine l’ha spuntata chi la pensa come lei.