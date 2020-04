Spadafora: “Tante pressioni dal mondo del calcio. Protocollo FIGC? Insufficiente”

Vincenzo Spadafora, ministro per lo Sport e le Politiche giovanili, ha parlato a Che Tempo Che Fa su Rai 2. Queste le sue dichiarazioni:

Condivido pienamente le misure adottate dal Presidente del Consiglio. Dal 4 Maggio sarà possibile la ripresa dell’attività sportiva e motoria nei parchi e l’allenamento degli atleti riconosciuti dal Coni. Parliamo di sport individuali come tennis e nuoto, non di allenamenti individuali. Per il calcio dovremo attendere, dal 18 maggio saranno possibili gli allenamenti per le squadre professionistiche se saranno garantite le norme di sicurezza. Sarà una ripresa graduale ed è necessario avere dei protocolli rigidi. La FIGC ha presentato un protocollo ma è stato valutato insufficiente dal comitato tecnico scientifico. Serviranno approfondimenti. Solo quando arriveranno potremo dire se riparte in maniera definitiva. Stiamo ricevendo molte pressioni dal mondo del calcio che non ha nessuna intenzione di fermarsi. Ripeto, da parte nostra c’è disponibilità ma la situazione è complicata.