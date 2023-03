Sgarbi: “Nuovo Franchi una scatola”. Nardella replica: “Lo stadio sarà tutelato”

Sempre all'interno del servizio delle Iene,Vittorio Sgarbi e il sindaco Dario Nardella intervengono sul tema stadio. Il primo si sofferma sulla storia di Nervi e spiega tutte le critiche al nuovo progetto: "Nervi era un architetto che ha rappresentato la capacità di indicare una tensione delle forme attraverso il cemento armato. Adesso Nevi non è un cognome, ma una tecnica. Franchi? Il problema è che il nuovo intervento copre e occulta le forme conclamate. Mantenendo la struttura, ma allargandola e coprendola non vedi le opere di Nervi. Diventerebbe una scatola. Adesso i figli di Nervi rivendicano che questi elementi rimangano ben visibili. Il tribunale chiamato in causa può agire attraverso il diritto d'autore". Il sindaco Dario Nardella replica così a Sgarbi e a chi critica l'uso dei soldi del Pnrr: "Il Franchi è un bene pubblico, monumento nazionale. Questo è l'unico stadio in Italia con queste caratteristiche. I soldi pubblici come sarebbero serviti in ogni caso. Commisso? Poteva benissimo farlo lo stadio, certo. Il Franchi verrà tutelato"