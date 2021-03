Sfogo Prandelli, l’ex ministra Azzolina: “Odio crescente, giusto querelare”

Lucia Azzolina (M5s, ex ministra della Pubblica Istruzione) ha raccontato la sua disavventura con un hater all’interno del Ministero. Nel corso di un’intervista concessa al Quotidiano Nazionale, ha parlato risposto ad una domanda sullo sfogo di Prandelli.

C’è chi decide, dopo essere stato sommerso dagli insulti dei cosiddetti leoni da tastiera di lasciare i social; Prandelli ha fatto così (in realtà Prandelli non aveva profili personali ufficiali)…

“Io penso sia meglio la querela. Perché dietro quelli che lei chiama leoni da tastiera ci sono spesso dei padri di famiglia, persone che mai immagineresti capaci di urlare in faccia ad una donna quello che poi invece scrivono sui social, in un propagarsi di risentimento che è il barometro, a mio parere, di un odio che cresce, tra le persone, verso quelli che, in qualche modo, sono ‘visibili’ o semplicemente passano per quelli che ‘ce l’hanno fatta’, specie se sono donne e allora l’insulto triplica”.

