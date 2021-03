Le quattro mosse di Iachini per il rilancio

Beppe Iachini sa bene quanto la sfida contro il Genoa di sabato sia importante per la sua seconda esperienza in questa stagione sulla panchina della Fiorentina. Come racconta il Corriere dello Sport, il tecnico di Ascoli sta studiando quattro mosse, da cui passa la sua rivoluzione. Sono quattro, infatti, i giocatori che Iachini vuole rilanciare, per rinforzare i rispettivi reparti. La difesa, sicuramente, ha bisogno di più di un accorgimento, visto anche quanto era stata solida sotto la prima gestione del tecnico. Milenkovic e Pezzella sono i due profili sotto la lente di ingrandimento di Iachini, che vuole riportarli ai livelli della scorsa estate. L’altro reparto da rinforzare e far rinascere è il centrocampo, dove i giocatori da rilanciare sono Pulgar e Amrabat. Per tornare a vincere, Iachini avrà bisogno di questi quattro giocatori nella miglior condizione possibile.