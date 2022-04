Sfida poco sentita? Non proprio. Tutto esaurito allo Stadium per la Fiorentina

Bianconeri a raccolta per la sfida contro i Viola

Quante volte un amico juventino vi ha detto: "Fiorentina-Juve è sentita solamente dalla vostra parte"? Un affermazione che sembra trovare una smentita nei fatti. Già, perché come racconta il Corriere dello Sport, all'Allianz Stadium è previsto il tutto esaurito per la gara del prossimo mercoledì. Stesso discorso per quel che riguarda la prossima gara di campionato col Bologna. Insomma, nelle prossime due sfide la Signora ritroverà il suo stadio, nel quale quest'anno ha fatto peggio che in trasferta, al completo. E i tifosi Viola si augurano di regalare una delusione ai 40mila colleghi bianconeri.