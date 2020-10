Settignanese, Romei: “Insulti a Lorenzo Chiesa una vergogna, è un ragazzo sensibile”

Maurizio Romei, dirigente della Settignanese (società in cui sono cresciuti Federico e Lorenzo Chiesa) è intervenuto in A Pranzo col Pentasport su Radio Bruno:

Gli insulti a Lorenzo Chiesa? Sono una cosa vergognosa, dico solo che ho allenato Lorenzo due anni di fila. E’ un ragazzo sensibile e gioioso, gioca al calcio con felicità. L’ho visto, sta crescendo fisicamente e la Fiorentina lo starà aiutando a migliorare sul piano tecnico e tattico. Fiorentina? Se Iachini cambia modulo non perde molto, Callejon porta classe ed esperienza. A mio avviso si deve virare sul 4-3-3, lo spagnolo non può fare il lavoro di Chiesa. A me è sempre piaciuto un centrocampista che fa gioco e rallenta, io davanti alla difesa metterei Borja Valero. Saluto Commisso e Chiesa? Io ci son rimasto male solo perchè non vedo più Federico alla Fiorentina, solo Juventus e Inter potevano permetterselo. Avrei preferito vederlo all’Inter, ma all’estero il babbo non lo avrebbe mandato.