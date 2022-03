Sesta gioia per N. Pierozzi. Il ViP a segno nella goleada alla Giana Erminio

Sesto centro per l'esterno in prestito in Serie C

Redazione VN

Continua a segnare con una grande continuità Niccolò Pierozzi. L'esterno in forza alla Pro Patria e in prestito dalla Fiorentina ha trovato oggi la sua sesta rete stagionale nella gara contro la Giana Erminio. Il match valido per la 31esima giornata di Serie C girone A, terminato da poco, è finito 5-1. Il ViP ha firmato il momentaneo 2-0 al minuto 27. La Fiorentina non può che esserne felice.