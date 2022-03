La partenza di Pulgar, in direzione Turchia, ha portato a 19 il numero dei calciatori in orbita gigliata che provano a mettersi alla prova altrove. In cerca di una vetrina che possa convincere il club a puntare su di loro nel prossimo futuro. Violanews - come d'abitudine - seguirà il loro rendimento, nell'approfondimento settimanale sui "Viola in Prestito".