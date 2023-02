Serie B, esordio tra i professionisti per un giovane viola in prestito

Sarà una giornata che ricorderà per sempre il giovane viola in prestito Vittorio Agostinelli. Il classe 2002, dopo aver disputato la prima parte di stagione alla Reggina senza mai scendere in campo, si è da poco trasferito (sempre in prestito) a Cosenza. E oggi, alla prima convocazione, è subentrato al 72' nella sfida tra il club calabro e la Ternana terminata sul punteggio di zero a zero.