Serie a e il rischio infortuni, parla il medico della Fiorentina: “Ogni giocatore ha avuto un protocollo ad hoc”

L’edizione nazionale di Repubblica dedica l’apertura al rischio infortuni dei giocatori. Il club di Serie A che nelle ultime due stagioni ha avuto meno infortunati è la Fiorentina. Luca Pengue, capo dello staff medico, spiega: «Nel periodo di inattività i ragazzi hanno proseguito i protocolli di lavori preventivi studiati ad hoc per ognuno di loro. Abbiamo dato istruzioni anche sull’idratazione e sull’alimentazione, oltre a esercizi specifici di coordinamento e rinforzo». Il problema – aggiunge il quotidiano – è che tra meno di un mese la Serie A vorrebbe tornare in campo per giocare ogni 3 giorni. Con così pochi allenamenti alle spalle, infortunarsi non sarebbe più solo una questione di scarsa abitudine. Anche Iachini è preoccupato per questo aspetto.