Stretta sulla ripresa, ma Iachini è preoccupato per i suoi giocatori

La Fiorentina attende il via libera del Governo, sperando che arrivi nella giornata di oggi, per mettere in pratica il nuovo protocollo (LEGGI) al quale ha lavorato alacremente anche il Dottor Pengue. Intanto, Caceres ha rivelato di essere il quarto positivo all’interno della rosa viola (CLICCA PER LEGGERE COSA HA DETTO), mentre non arrivano novità sul fronte Ribery, pronto ad aggregarsi agli altri nel weekend. Nel frattempo, lavoro individuale con e senza pallone, ma oltre all’ok al protocollo domani è previsto finalmente un dittico di eventi molto importanti: il Consiglio Federale e un incontro, il primo, fra i vertici del calcio italiano e il Premier Conte.

In tutto questo, Iachini è preoccupato: il tempo stringe, e senza un’adeguata preparazione il rischio per i calciatori è quello di farsi male. In Bundesliga, ripartita sabato, ci sono stati ben otto infortuni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.